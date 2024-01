Il piano antenne è da aggiornare. In cantiere il nuovo regolamento

Il piano delle antenne di Vezzano è da aggiornare, l’ultimo risale a 16 anni fa. Necessario quindi rivederlo come spiega la giunta comunale vezzanese nella delibera con la quale ha approvato il ‘ritocco’ del piano: "Per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico". L’ultimo piano comunale di organizzazione del sistema delle teleradiocomunicazioni è datato a settembre del 2008. Le nuove disposizioni ministeriali indicano che i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge, raccordando le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico.

Il regolamento, e questo è uno dei punti fondamentali, dovrà prevedere anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché in caso di diniego di siti specifici, sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete sul territorio, sia nazionale che locale. L’aggiornamento inoltre deve anche tenere conto dell’incremento delle richieste, sia nel corso degli ultimi anni che in periodi più recenti con la nascita di nuove compagnie che intendono coprire il più possibile la ricezione. Il piano in vigore ormai ultradecennale è da ritenersi, in definitiva, superato perché in contrasto con le normative: contiene una limitazione alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate e, inoltre, negli elaborati planimetrici allegati non vengono individuati in modo specifico i siti sensibili introducendo adeguate fasce di rispetto.

C.G.

Nella foto il sindaco

Massimo Bertoni