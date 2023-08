Il pellegrino della Pace arriverà domani in città. Anche Sarzana infatti è interessata all’iniziativa che vede protagonista Giuliano Maltempi da settimane in cammino, zaino in spalla, sulla rotta verso la Capitale. Il poliziotto in congedo è partito da Canterbury lo scorso 23 giugno e arriverà a Roma dopo aver percorso a piedi ben 2200 chilometri lungo i sentieri e i tracciati della via Francigena attraversando dunque la Lunigiana e la Val di Magra. Maltempi è diventato così un messaggero di pace e la sua iniziativa ha ricevuto il sostegno del consiglio nazionale dell’associazione Polizia di Stato e infatti in ogni tappa il camminatore trova ad accoglierlo e festeggiarlo i suoi ex colleghi in divisa. La manifestazione è approvata e patrocinata dall’Associazione Nazionale delle vie Francigene. Domani, giovedì, Giuliano Maltempi arriverà in città intorno alle 17.45 e raggiungerà dopo aver percorso via Mazzini la cattedrale di Santa Maria Assunta per la benedizione. A seguire, alle 18.30, sarà ricevuto in sala del consiglio comunale dove troverà a attenderlo la sindaca Cristina Ponzanelli, gli assessori e rappresentanti dell’amministrazione della Provincia per il caloroso saluto e l’incoraggiamento a proseguire con entusiasmo il suo cammino verso la Città Eterna concludendo così il cammino del Pellegrino.