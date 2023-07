"Il Pd spieghi il no a Pino Meneghini"

"Riprendendo le bellissime e profonde parole di Egidio Banti, finalmente Pino Meneghini ha ricevuto quell’onorificenza che la città aspettava gli fosse consegnata". Lo scrive Andrea Pizzuto, consigliere comunale di FdI, parlando di "una giornata solenne, che ha commosso, legando finalmente alla figura di Pino Meneghini i fatti storici del 21 luglio 1921, che lui – da uomo libero e intellettualmente onesto qual era – ha studiato e spiegato ai sarzanesi meglio di chiunque altro. Resta inspiegabile di fronte alla città – conclude l’esponente della maggioranza di centrodestra – il voto di astensione sulla figura di Pino del Pd rappresentato in commissione da Vico Rosolino Ricci, così come quello addirittura contrario (reiterato per ben quattro volte negli anni passati) dell’Anpi. Contiamo che il Pd spieghi questa scelta ai sarzanesi".