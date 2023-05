Il Pd attacca: "No alla privatizzazione della sanità"

La mobilitazione per la sanità pubblica parte da Sarzana. I malumori del centrosinistra locale sono stati condivisi dai vertici del Pd e dall’assessore alla sanità della Regione Toscana nell’incontro dell’altra sera organizzato alla sala della Repubblica dal Pd. Un solo obiettivo ha caratterizzato gli interventi degli ospiti: Marina Sereni responsabile diritto alla salute e sanità della segreteria nazionale Pd, Simone Bezzini assessore alla salute Regione Toscana, Iacopo Montefiori e Rosolino Vico Ricci segretari provinciale e comunale del Pd, Davide Natale consigliere regionale e Renzo Guccinelli candidato sindaco. Tutti hanno puntato l’indice sul rischio della privatizzazione della sanità e quindi sulla necessità di una forte mobilitazione per sensibilizzare soprattutto le amministrazioni locali e in particolare i sindaci.

Intanto domani alle 10 alla casa della Salute l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone e Paolo Cavagnaro direttore di Asl 5 presenteranno il piano degli investimenti previsto a Sarzana grazie ai fondi Pnrr: i progetti di Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Hospice. Un’uscita contestata dal Manifesto della Sanità: "Iniziativa inopportuna perchè il ruolo istituzionale della Asl non può essere oggetto di strumentalizzazioni in campagna elettorale. E che invece lo sia lo dimostra il fatto che a introdurre i lavori ci sarà l’assessore Giampedrone, stessa compagine politica della candidata sindaca".