Il Pci candida Matteo Bellegoni "Le lotte sono ancora necessarie"

La tradizione in città è sempre stata forte. La bandiera rossa con la falce e martello per anni ha sventolato a Sarzana, uno dei grandi feudi a livello nazionale del Partito comunista italiano. La storia è nota e le tante scissioni della sinistra hanno lasciato il segno ma il Pci da queste parti ha continuato a coltivare passione e interesse tanto da presentarsi alle prossime elezioni. Il quarto candidato a sindaco è Matteo Bellegoni che si aggiunge così alla rosa composta dalla sindaca uscente Cristina Ponzanelli e dagli sfidanti Renzo Guccinelli e Federica Giorgi.

Il nuovo corso dello storico partito non è un viaggio nella nostalgia ma un lavoro impostato insieme ai giovani della Fgci e qualche inossidabile compagno. La scelta dell’impegnativo compito di avventurarsi nella sfida elettorale è caduta su Matteo Bellegoni, segretario regionale della Liguria al quale si deve nel 2013 la riapertura della sezione del Pci in città. La corte al Pci è stata tentata anche da altri, ovviamente escluso il centro destra, ma alla fine non si è stretta nessuna coalizione. "La nostra identità politica – spiega la segreteria sarzanese del Pci – è ben rappresentata da un simbolo che, finalmente, torna sulla scheda elettorale anche a Sarzana, riprendendo il meglio di una grande storia attualizzata all’oggi dove certe lotte sono necessarie, forse più di allora. La crisi che stiamo attraversando ha messo in luce trasformazioni profonde già in atto nel tessuto sociale e ci ha mostrato, anche a Sarzana, una città più povera e più fragile in un Paese più povero e più fragile".

Nessun apparentamento e tantomeno rinuncia al simbolo. "Non crediamo alle posizioni neutrali ma neppure alle vie di mezzo. Quando si affrontano temi essenziali per la vita di una comunità, in tempi così inediti e complessi, scegliere da che parte stare è fondamentale, fa la differenza se si intende, davvero, cambiare le cose. Non ci ritroviamo non solo nella destra ma anche nella deriva sempre più evidente di certa sinistra e nell’ambiguità del M5s e delle liste civiche in campo".

Massimo Merluzzi