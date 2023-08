Il Partigiano Crispino "Resterà un Esempio" a Santo Stefano Magra

Una giornata triste per il paese. Santo Stefano Magra saluta Carlo Ferrarini una figura simbolo della lotta partigiana e soprattutto un uomo molto stimato per il suo grande rispetto nei valori della Democrazia, nella forza del dialogo e delle idee. Se ne è andato all’età di 100 anni e oggi pomeriggio alle 16 la sua comunità lo saluterà nella chiesa del borgo prima del ricordo in piazza della Pace dove verrano esposte le bandiere dell’Anpi di cui è stato presidente e guida. Tantissime le testimonianze di affetto sono arrivate ai famigliari di Carlo, il partigiano "Crispino", a conferma della grande stima che ha saputo conquistarsi.

La sindaca Paola Sisti lo ha salutato con affetto definendolo "una roccia, una fortezza. Il vissuto di resistente lascerà impronte chiare e sicure sulle quali la tua Santo Stefano Magra continuerà a camminare". Un pensiero sentito anche dalla senatrice Raffaella Paita che ne ha ricordato la passione per la poesia. "Attraverso le sue poesie e i suoi racconti - ha scritto - è infatti riuscito a tenere viva la memoria della lotta di liberazione e insegnare, a chi è nato dopo la guerra, quanto grandi fossero i suoi valori e il suo senso di giustizia. Ciao Crispino non ti dimenticheremo, anzi continueremo, come dicevi tu, a lavorare per la pace, la Democrazia e la libertà". Infine Davide Natale, il segretario regionale del Partito Democratico e consigliere regionale ha ringraziato Crispino "per tutto quello che hai fatto e per quello che hai insegnato con il tuo esempio e le tue idee".

m.m.