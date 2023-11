"Il nuovo Consiglio di Istituto del Parentucelli Arzelà: ecco i 18 eletti"

Il Parentucelli Arzelà ha un nuovo consiglio di Istituto che resterà in carica per tre anni. Diciotto i candidati eletti, nelle rispettive liste uniche: otto docenti, due dipendenti Ata, quattro genitori e quattro alunni. Ecco la composizione dell’organo collegiale. Lista dei docenti “A scuola per la scuola” 163 voti, eletti: Paolo Mazzoli (20 voti), Andrea Sarti (30 voti), Ilaria Costa (32), Elena Andreani (14), Simone Fregosi (20), Gianluca Ciullo (17), Anita Cipolli (19) e Luigi Pace (25 voti). Lista Ata “La scuola di tutti” 29 voti, eletti: Orietta Biso (17 voti) e Salvatore Lauro (9). Lista dei genitori “La scuola buona” 111 voti, eletti: Emilia Amato (61 voti), Silvia Spada (23), Francesca Zembo (22) e Luca Talocchi (39). Lista degli alunni “Per la scuola in cui crediamo” 1066 voti, eletti: Luca Hassan Aallaoui (385 voti), Edoardo Piccioli (462), Stefano Parodi (430) e Tommaso Signorini (409).