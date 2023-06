Il nodo variante Aurelia Accordo di pianificazione per un progetto unitario

"Un progetto unitario contro la saturazione dei principali assi di collegamento tra il capoluogo e la Valle del Magra che generano code quotidiane , inquinamento crescente dei centri urbani attraversati e problemi di sicurezza per i cittadini". Il Partito Democratico di Arcola propone che l’amministrazione comunale si faccia carico dell’avvio di un accordo di pianificazione con il Comune di Vezzano Ligure, esteso a Provincia, Regione Liguria, Anas e Salt per configurare l’assetto definitivo della variante e la declinazione progettuale e gestionale dell’intera opera.

"La previsione del nuovo piano urbanistico comunale di collegare in modo adeguato viale XXV aprile di Arcola con l’Aurelia in località San Genisio superando lo stretto e problematico sottopasso – scrive il Pd arcolano – è del tutto condivisibile ma non sufficiente per dare una compiuta risposta di efficienza alla viabilità della zona industriale di Arcola". Questo perché l’altro nodo critico da risolvere, è rappresentato dall’attuale innesto di Fornola con cui occorre accordarsi per definire un assetto integrato degli accessi . "Inoltre – prosegue il Pd – occorre pianificare l’intera riqualificazione del viale per rendere compatibili le nuove modalità di accesso e di traffico alle componenti produttive e residenziali del territorio. Il coinvolgimento di più comuni nelle connessioni sulla statale Aurelia e il riassetto funzionale dell’intera tratta fino a coinvolgere l’accesso al viadotto autostradale su Fornola , fanno assumere all’intervento le caratteristiche di quarto lotto della variante Aurelia della nostra provincia".

Appare dunque evidente, secondo il Pd, che l’intero intervento sia da affidare completamente ad un progetto unitario, finanziato e gestito dell’Anas e quindi dello Stato con il concorso della Regione Liguria: "Apprezziamo le proposte avanzate dall’Associazione Industriali della provincia, fatte proprie in questi ultimi mesi dai Comuni principali e dallo stesso Comune di Arcola. Occorre recuperare la progettualità dei primi anni Duemila disegnata nel Piano Territoriale Provinciale e dal programma di recupero urbano e sviluppo sostenibile, che definiva il quadro complessivo degli interventi infrastrutturali necessari a fornire un assetto fluido e integrato al sistema viabilistico tra Golfo e Vallata del Magra".

In questo disegno si colloca la variante Aurelia tra Fornola e San Genisio e il tunnel tecnologico proposto tra il capoluogo spezzino e il Ponte per Sarzana, che passa sotto le colline di Arcola, per trasferire tutto il traffico pesante da e per il porto all’autostrada, e operare un decongestionamento del traffico veicolare sulle strade principali di connessione al capoluogo, a partire dalla stessa Aurelia. "Considerata la centralità del nostro Comune_ conclude il Pd arcolano_ proponiamo di organizzare entro l’estate un convegno sui temi delle connessioni viabilistiche strategiche tra Golfo e Valle del Magra, in particolare sulle principali direttrici della sponda destra della vallata".