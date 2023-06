Il Music festival Note nel borgo

Appuntamento nel mese di agosto per la prima edizione del “Vezzano music festival”, tre giorni di concerti organizzati dall’associazione “Vezzano Sotto la torre”. Le date dell’evento sono quelle del fine settimana dal 18 al 20 agosto e l’obbiettivo è animare diversi luoghi del paese con tre concerti principali e di tre minori. L’idea di organizzare un festival nel borgo, spiegano gli organizzatori, è nata da un evento musicale privato organizzato nell’estate del 2022 e da un incontro casuale con una violinista classica di fama internazionale, Alda Dizdari. E’ stata la violinista ad offrirsi di aiutare l’associazione “Sotto la torre” a organizzare questa prima rassegna estiva, offrendo un programma particolare nel quale entrano in contatto la musica classica e la musica jazz .

Ecco il programma. Venerdì 18 agosto: alle 19 concerto jazz del MiBe duo, chitarra e voce, e alle 21.30 concerto classico di Alda Dizdari e Linda Veo, arpa e violino. Sabato 19 agosto: alle 19 concerto classico dei Bocobones, quartetto di tromboni; alle 21.30 concerto jazz dei Faiths&2guys , voce, piano, contrabbasso e batteria. Domenica 20 agosto: alle 19 concerto jazz di Luca Cosi, tromba ed elettronica; alle 21.30 di nuovo cConcerto jazz del Cosmos Quintet, voce, sax, chitarra, contrabbasso e batteria.

Tra i musicisti coinvolti la maggior parte sono giovani promesse del mondo della musica classica e del jazz, provenienti da varie regioni d’Italia. E anche l’organizzazione è caratterizzata dalla presenza di giovani. Per valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del borgo i concerti si svolgeranno in luoghi diversi, scelti per consentire a chi vorrà partecipare di scoprire gli scorci più suggestivi di Vezzano Ligure durante serate di svago e socializzazione. Tutte le informazioni sulle pagine social del Vezzano Music Festival (Facebook e Instagram).