Il museo etnografico Una risorsa da valorizzare Ma ora serve un gestore

La casa delle tradizioni è chiusa da tempo per mancanza di un gestore. Per anni il museo etnografico di via Cannetolo ha descritto la vita rurale del territorio, raccogliendo e catalogando attrezzi da lavoro, utensili, contenitori per l’olio, vino e dell’acqua piovana, taglieri, lame, ceste e tutto quello che poteva raccontare la vita quotidiana di una comunità che ruotava intorno alla lavorazione dei campi, alla campagna e alle giornate trascorse nei casolari.

Il museo etnografico realizzato in un antico edificio di via Cannetolo a Casano di Luni però ha bisogno di essere tirato a lucido non soltanto per riaprirsi alle gite delle scolaresche ma per entrare a far parte del circuito turistico culturale del Comune di Luni. Un anello che dalla zona archeologica salga verso i borghi collinari passando proprio da via Cannetolo a un passo dal municipio. Per raggiungere questo obiettivo l’amministrazione comunale sta cercando interlocutori per poter avviare l’iter di concessione della struttura. In base al regolamento comunale l’amministrazione può infatti concedere l’immobile gratuitamente per finalità culturali, sociali, ludico ricreative, formative, didattiche e di aggregazione.

"In via del tutto temporanea – ha spiegato il sindaco Alessandro Silvestri – ci sono alcuni volontari che si sono impegnati a rilanciare e il museo ormai chiuso da cinque anni ma chiaramente sarà necessario un intervento più ampio che possa consentire al progetto non soltanto di ripartire ma di essere inserito in quel piano turistico e culturale che abbiamo avviato partendo dall’area archeologica e dall’anfiteatro. L’obiettivo dunque non è soltanto quello di rimettere a disposizione dei visitatori il museo etnografico ma di legarlo al circuito museale comprendente anche la Pieve e il Santuario del Mirteto".

Con una recente delibera la giunta ha quindi espresso la volontà di concedere gratuitamente l’immobile alle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per 1 anno, salvo un rinnovo di ulteriori dodici mesi. Gli interessati al progetto, chiamati a eseguire a proprie spese gli interventi e la manutenzione ordinaria per rendere i locali idonei all’uso, dovranno inviare la presentazione delle attività da realizzare al museo all’ufficio protocollo del Comune di Luni entro mezzogiorno del 1 aprile consegnandole a mano oppure inviandole all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] m.m.