Il mistero della lista di centrosinistra

Una lista civica che guarda a sinistra è il nuovo rumor che corre da pochi giorni a Vezzano in vista delle amministrative di giugno. Dopo la conferma della candidatura per il centrodestra del capogruppo della Lega Jacopo Ruggia, e quella di Emilio Iacopi con la lista ‘Vezzano a destra’, mentre per il centrosinistra, dalle ultime indiscrezioni, sembra esserci convergenza sulla ricandidatura dell’attuale sindaco Massimo Bertoni, spunta una voce su un quarto gruppo che si starebbe accordando per correre da solo. Tutto nella più completa segretezza, non si sanno i nomi, ma solo che a muoverne le fila sarebbe un ex funzionario di un ente che non abita più a Vezzano, che quindi avrebbe intenzione di rientrare sul territorio, decisamente con un coup de théâtre.