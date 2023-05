Il mistero del traliccio in ferro Installato e rimosso poco dopo

Una sorta di ‘Torre Eiffel’ ma a ... Vezzano alto. E non bella come quella parigina ma decisamente bruttina e sgradita gli abitanti della zona: un pilone di ferro per nulla artistico apparso e scomparso in un battibaleno. Un giorno della scorsa settimana nel perimetro del parco giochi del Borgo, limitrofo al castello, era apparso un minitraliccio. Gli abitanti che si erano già mossi per far togliere un ricettore di videosorveglianza nello stesso luogo, si erano subito allertati per chiedere lumi al Comune di Vezzano. Comune che, come ha dichiarato il sindaco Massimo Bertoni, era ignaro di tutto, per il fatto che tali impianti derivano da permessi sovrastanti il Comune che nei suoi uffici non ha comunicazioni e neanche nessun documento relativo alla posa del pilone che rappresenta un ripetitore di vigilanza, e quindi già fatto togliere.

Gli abitanti hanno anche organizzato un’assemblea che si svolgerà domani sera, nell’intento di attivarsi per impedire che altre strutture vengano installate nel belvedere di Vezzano, punto panoramico da cui si vedono decine di paesi. I cittadini destano in guardia. Infatti piloni e antenne "possono sempre comparire da un giorno all’altro" dicono i residenti, lo prova il fatto che durante dei lavori alla torre storica, proprio il Comune di antenne ne aveva trovate 14 sulla struttura, di cui anche in questo caso, di molte l’amministrazione non era a conoscenza e sono state tolte. Certo per poi trovare posto altrove ma sicuramente non nel Belvedere.