Il mister al top, Elia e Nagy sono l’arma in più. Successo corale: tutti promossi a pieni voti

ZOET 6,5: doccia fredda sul colpo di testa di Idzes, ci mette una pezza sull’insidioso colpo di testa di Gytkjær.

MATEJU 6,5: pur non al meglio stringe i denti per rispondere presente alla chiamata di D’Angelo. Ci mette fisico e temperamento, preferendo la sostanza alla forma.

HRISTOV 7: un cuore aquilotto che non delude mai, per abnegazione, orgoglio, carattere. Decisivi alcuni suoi interventi di testa e di piede. Mani nei capelli sullo spiovente di Elia non deviato in porta.

BERTOLA 7: non fa rimpiangere Nikolaou sfoderando una prestazione di carattere e tempismo, da aquilotto vero (79’ WISNIEWSKI 7: un baluardo insormontabile, i suoi stacchi di testa nel finale di gara sono ossigeno puro nell’economia della gara).

ELIA 7,5: un’arma in più. Dopo aver disegnato due assist perfetti per Di Serio e Hristov, al terzo tentativo fa esplodere il ‘Picco’ per il suo passaggio perfetto a Reca.

NAGY 7,5: un guerriero mai domo che lotta in lungo e in largo per tamponare le geometrie e il palleggio del centrocampo veneziano.

ESPOSITO S. 7: esce dal campo con la bava alla bocca, stremato per la gara agonisticamente di grandissimo livello. Ottima la verticalizzazione per l’accorrente Elia, sfiora la rete su una splendida punizione deviata in angolo da Joronen.

BANDINELLI 7: apporta agonismo, tenacia e cuore in quantità industriale, in aggiunta a esperienza e a barlumi di tecnica (75’ CASSATA 6,5: entra con il cipiglio del lottatore).

RECA 7: si scatena l’Inferno al ‘Picco’ alla sua deviazione vincente, una bolgia incredibile con un boato che sarà ricordato ai posteri. Un gol che riscatta ampiamente la non perfetta marcatura sul colpo di testa vincente di Idzes (75’ VIGNALI 6,5: ci mette la spezzinità in ogni sua giocata).

ESPOSITO P. 7: il boato imperioso dei diecimila del ‘Picco’ sul suo bolide all’incrocio cancella i fischi piovuti nel corso del primo tempo per qualche tiro da favorevole posizione non concretizzato (65’ FALCINELLI 6,5: iniezioni di esperienza e fiducia).

DI SERIO 7: urlo strozzato in gola per il suo destro a botta sicura respinto da Joronen, offre a Pio Esposito la sfera del pareggio ma il numero 9 fallisce. Ci mette lo zampino in entrambi i gol aquilotti, prima servendo sui piedi a Pio la sfera del pareggio, poi allargando per Elia in occasione del raddoppio.

ALL. D’ANGELO 8: è il condottiero aquilotto che realizza un’impresa, l’uomo forte che anche nei momenti più bui ha sempre fortemente creduto nella salvezza, infondendo fiducia a oltranza. Quando lo Spezia era ultimo in classifica rassicurava: "La squadra la salviamo". È stato di parola entrando di diritto nella storia del club bianco e nei cuori dei tifosi. Ha smentito le perplessità su Pio Esposito nella formazione iniziale, ripagato da un gol decisivo del giovane attaccante campano.

ARBITRO LA PENNA 7.5: direzione di gara perfetta.