"Il mio rifugio a Arcola: le emozioni nella pandemia"

Non lo sapeva di essere uno scrittore, fino a quando gli altri hanno cominciato a leggere con piacere i suoi pensieri in libertà, apprezzando sinceramente la sua creativa fantasia. Andrea Coppola, 32 anni, nonostante qualche difficoltà nella vita, superata brillantemente con una forza e una volontà davvero uniche, è un giovane uomo che usa magistralmente le parole per far uscire dal guscio le proprie emozioni.

Le ultime emozioni, davvero forti e dirompenti, sono quelle trattenute durante il periodo complicato della pandemia da Covid, quando, imprigionato tra le mura di casa, avvolto nel calore della famiglia ma come tutti lontano dalla società, ha messo nero su bianco i suoi pensieri, fino a farne un vero e proprio libro. Un ‘diario’ della quotidianità strana e angosciante della pandemia, colmo però di desideri di un giovane e della riscoperta del valore della libertà in quel momento negata.

Andrea Coppola, nonostante qualche ostacolo da superare, si è diplomato ed è stato anche campione di nuoto agli Special Olympics. Attualmente lavora e vive una bella storia d’amore. Presenterà oggi con inizio alle ore 17, nella biblioteca di Arcola, il suo volume “Il mio rifugio” dialogando con la scrittrice Daniela Tresconi . Sua madre, la consigliera comunale di Arcola, Cristina Devoto, lo definisce un ‘meditatore’ per i suoi pensieri profondi e per la fantasia che lo porta a scrivere e a pubblicare già il suo secondo libro dopo aver scritto un romanzo fantasy.

Cristina Guala