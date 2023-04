Il ministro Antonio Tajani al fianco di Ponzanelli Centinaia in piazza Luni

E’ stata la prima uscita ufficiale della lista di centrodestra a sostegno della candidata sindaco Cristina Ponzanelli. Dopo la presentazione delle singole liste di partito e di quelle civiche che sono al fianco della prima cittadina in corsa per il secondo mandato l’altro pomeriggio c’è stato il primo abbraccio collettivo che ha richiamato centinaia di simpatizzanti oltre che gli aspiranti candidati al consiglio comunale. Nel pomeriggio di musica e parole dopo il dialogo con Paolo Liguori direttore del TgCom sono arrivati sul palco di piazza Luni, proprio di fronte al point elettorale dell’antagonista di centrosinistra Renzo Guccinelli, anche il ministro degli esteri e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il sottosegretario del ministro dell’istruzione e Paola Frassinetti.

L’occasione ha consentito alla sindaca di ripercorrere le tappe più importanti del mandato che sta per scadere, iniziato a sorpresa nell’estate del 2018 quando per la prima volta nella storia amministrativa sarzanese un rappresentante del centro destra è riuscito a scalzare quella che era considerata la roccaforte ’rossa’. Cinque anni caratterizzati da progetti, alcuni dei quali ancora in fase di ultimazione come la nuova scuola Poggi-Carducci e altri in partenza supportati comunque da cospicui finanziamenti. Un viaggio da Marinella al centro storico senza risparmiare stoccate agli antagonisti, in particolare sul tema ospedale, accusando di strumentalizzazioni e "balle" create a arte per soffiare sulla paura dei cittadini.

"Dopo aver raccontato – ha spiegato Cristina Ponzanelli – della chiusura del pronto soccorso adesso fomentano con quella della scuola di Ghiaia. Questo è il sistema di chi non ha nulla da dire e di chi non accetta ancora oggi di essere intaccato e vuole tornare a riprendersi tutto. Siamo ripartiti da zero e nonostante l’emergenza sanitaria Sarzana è cresciuta, aprendo cantieri per una media del 700% in più rispetto al passato. A chi ha lasciato una città piena di debiti rispondiamo con i 70 milioni di euro portati per costruire, migliorare e progettare". Dopo l’uscita pubblica il ministro Antonio Tajani ha proseguito la serata sarzanese incontrando al ristorante ’Tre Archi’ i rappresentanti della lista di Forza Italia e visitato il point elettorale .

Massimo Merluzzi