Il futuro della XXI Luglio Dibattito col Ministro

Dal degrado e abbandono totale a futura sede universitaria. Il gran salto dell’ex scuola del XXI Luglio è già proiettato alla sezione accademica in attesa di porre ancora la prima pietra del finanziamento intercettato dal Comune per restituire alla città la scuola che ha insegnato a leggere e scrivere a intere generazioni di sarzanesi. Il nuovo corso dell’edificio, chiuso all’inizio degli anni Duemila, verrà discusso martedì nell’incontro elettorale tra la sindaca in carica Cristina Ponzanelli e il Ministro all’Università Anna Maria Bernini in programma alle 12.30 al Loggiato di Gemmi in via Bonaparte. Come già annunciato dalla sindaca infatti i primi 5 milioni del finanziamento per la riqualificazione dell’edificio saranno proprio destinati al progetto culturale e all’opportunità di entrare a far parte dell’orbita universitaria. Campagna elettorale dunque che sta esplodendo gli ultimi fuochi d’artificio e chissà quali altre sorprese arriveranno per i cittadini prima del silenzio elettorale che lascerà spazio alle urne aperte domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Anche se il sondaggio commissionato dall’associazione Sarzana Civica, e presentato dal professor Renato Mannheimer ha indicato una larga vittoria del centrodestra gli antagonisti per precauzione si sono comunque appuntati nell’agenda la data del 28 maggio, ovvero la domenica del ballottaggio. Giornate dunque di incontri e appuntamenti che vedranno Cristina Ponzanelli domani, 1 maggio, al pranzo organizzato all’area verde di San Lazzaro e martedì alle 9.30 al bar Penelope in centro città per proseguire l’iniziativa con il caffè con i sarzanesi. Festa dei lavoratori all’Arci di Battifollo invece per Matteo Bellegoni candidato del Partito Comunista Italiano per il pranzo insieme ai simpatizzanti. Inoltre Bellegoni martedì alle 18.330 sarà presente al centro sociale di Bradia per un incontro con gli elettori e mercoledì dalle 17 sarà a Boettola.

m.m.