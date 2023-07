Il festival “Città di Sarzana” I talenti del pianoforte protagonisti alla Firmafede

Si aprirà con l’esibizione del Duo Maclè - composto da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi - la XXVIII edizione del Festival Pianistico “Città di Sarzana“, organizzato dall’associazione musicale Il Pianoforte e diretto dal maestro Claudio Cozzani, che si svolgerà nelle serate del 31 luglio e del 4 e 6 agosto nei suggestivi spazi della Fortezza Firmafede. Il primo appuntamento dell’affermata manifestazione musicale è quindi fissato per lunedì 31 luglio, alle 21.15, al salone porticato della Fortezza Firmafede, con il Duo Maclè. Le due note pianiste - Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi - che con il loro concerto inaugureranno il Festival, presenteranno un programma intitolato “3X3 and Rhapsody”, che spazierà tra le composizioni originali e trascrizioni per pianoforte a quattro mani di M. Moszkowski, Gioachino Rossini e George Gershwin. Quello che ricordiamo essere l’unico festival della provincia dedicato interamente al pianoforte proseguirà poi venerdì 4 agosto con il concerto intitolato “Dal Barocco Italiano a... Chopin”, in cui il pianista Federico Rovini, già direttore del Conservatorio G. Puccini della Spezia e direttore del Conservatorio P. Mascagni di Livorno, presenterà un affascinante percorso musicale che dal barocco italiano di Domenico Scarlatti culminerà con brani di Fryderyk Chopin. L’ultimo appuntamento del Festival Pianistico “Città di Sarzana“, fissato per domenica 6 agosto, sarà invece con il giovane e talentuoso Tommaso Odifreddi. Per l’occasione il giovane pianista presenterà al suo pubblico un coinvolgente programma incentrato su capolavori di Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Fryderyk Chopin e Isaac Albeniz.

"Il Festival Pianistico è una certezza del circuito culturale della città – ha dichiarato l’assessore Giorgio Borrini –. Una manifestazione capace di unire alla bellezza dei nostri luoghi, l’eleganza della musica del pianoforte e dei suoi artisti. Giunto alla ventottesima edizione, si conferma con la sua formula che raccoglie un pubblico sempre numeroso e ben consapevole di quanto l’arte e la musica, partendo dai grandi classici, possano evolvere e travalicare il proprio tempo arrivando sino alla contemporaneità". L’evento, patrocinato del Comune, rientra tra le iniziative finanziate nell’ambito del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie Città d’Arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico.