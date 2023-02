Il degrado dell’area di Fontanazza Ruggia: "Quando farete i lavori?"

Fontanazza, sono passati sette mesi dalla delibera della giunta comunale di Vezzano che prevedeva interventi di recupero e riqualificazione dell’area, del complesso immobiliare e l’ampliamento del parcheggio, la Lega a Vezzano chiede cosa sia stato fatto: "I cittadini stanno ancora aspettando i parcheggi, – spiega il capogruppo Jacopo Ruggia – non si sa neppure se e quando i lavori inizieranno, anche per quanto riguarda lo stato di degrado dell’area nulla è cambiato. La zona era stata delimitata e recintata, ma è stata solo un’illusione: dopo un primo intervento di pulizia nulla è più stato fatto. Ovviamente tutto fermo anche per il recupero del complesso immobiliare e ancor di più per l’ampliamento dei parcheggi". La Lega dice di aver da subito tenuta alta l’attenzione ma constatando questi ritardi, ha deciso di presentare un’interrogazione per chiedere conto al sindaco, alla giunta e al responsabile del procedimento.: "Vorremo sapere le motivazioni di questa totale inazione e quali sono i tempi e l’impegno economico previsti per gli interventi promessi: stavolta, però, vorremo un vero e proprio cronoprogramma, perché i cittadini hanno aspettato fin troppo. Pensiamo che sarebbe stato meglio acquisire tutto il terreno per riqualificare anche il teatro e magari creare dei parcheggi davanti alle scuole. Purtroppo non è stato fatto e su questo non si può più fare nulla, ma noi ci adopereremo affinché quanto stabilito dalla giunta venga realizzato"