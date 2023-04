Il crack di Ameglia Servizi Giudice “incompatibile” Probabile un altro rinvio

Si profila un nuovo rinvio dell’udienza fissata stamani in Tribunale a Spezia per la bancarotta fraudolenta dellaAmeglia Servizi Turistici, partecipata del Comune dichiarata fallita dopo la scoperta di un debito milionario del quale sono chiamati a rispondere sindaci e consiglieri di amministrazione della società. Dopo la dichiarazione di incompatibilità del giudice De Bellis che aveva già deliberato per lo stesso procedimento una richiesta di archiviazione come giudice delle indagini preliminari, anche il sostituto incaricato Garofalo sembrerebbe aver firmato alcuni decreti di proroga delle indagini preliminari. Stamani, dunque, se troverà conferma quanto emerso dalle verifiche della segreteria, si dovrà procedere all’affidamento a un terzo giudice fissando un’altra data dell’udienza preliminare.

Gli indagati sono chiamati a rispondere del fallimento della partecipata che ha gestito dal 2003 al 2017 i servizi di spazzamento strade e scuolabus e soprattutto il porticciolo di Bocca di Magra, che dalla cessazione della gestione diretta sta attraversando un mare di problemi e azioni legali. La delicata questione era esplosa al passaggio dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Umberto Galazzo a quella di Giacomo Raul Giampedrone il quale, appena eletto, commissionò le due diligence che portarono all’accertamento di oltre 3 milioni di debito rispetto a una cifra nettamente inferiore inserita a bilancio. Il pubblico ministero a conclusione delle indagini aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’attuale sindaco Umberto Galazzo, già in carica dal 2004 al 2014, l’attuale assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone che era stato sindaco per un solo anno dal 2014 al maggio 2015 cedendo il timone a Andrea De Ranieri fino alle elezioni fissate nel 2016 che lo portarono all’elezione durata fino a settembre 2021. Al sindaco Galazzo viene contestata la bancarotta fraudolenta in concorso con gli ex consiglieri di amministrazione di Ameglia Servizi Turistici, l’ex consigliere comunale Alessio Frati e Armanda Chilà mentre a Andrea De Ranieri è contestata la bancarotta semplice. Stessa accusa per l’assessore regionale Giampedrone e Pietro Piciocchi assessore al bilancio e vicesindaco di Genova che faceva parte del consiglio di amministrazione della società insieme a Paolo Nocentini e Davide Santini.

Il collegio difensivo è composto dai legali Alberto Antognetti, Alessandro Rappelli, Andrea Ricci, Daniele Caprara, Cristian Falconi, Giuseppe Zuccarelli, Massimo Ceresa Gastaldo, Enrico Panetta, Enrico Scirocco, Manuela Gagliardi, Stefano Pellegrini, Carlo Porcaro D’Ambrosio. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza.

Massimo Merluzzi