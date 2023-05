Il consiglio comunale scelto dal voto Poche conferme e tanti volti nuovi

di Anna Pucci

E’ un non partito la forza politica maggiormente rappresentata nel nuovo consiglio comunale di Sarzana. Si tratta della lista civica “Cristina Ponzanelli sindaco” che si è aggiudicata 4 seggi e che avrà tra le proprie fila la stessa sindaca. La quale, dopo aver avviato la scorsa legislatura come totiana (e tale è ancora classificata sul sito web del Comune), aveva scelto di non iscriversi ad alcun partito della coalizione di centrodestra per mantenere la connotazione civica. "Un risultato storico, che ci riempie di soddisfazione, orgoglio e della responsabilità di affiancare Cristina Ponzanelli nei prossimi cinque anni – il commento di Marilena Masciadri, presidente dell’associazione nata sei mesi fa che ha lanciato la lista –. Abbiamo pensato, come nostro simbolo, a una corda che unisse tutti i colori e le energie della città ed è stato così: Sarzana si è unita intorno a Cristina, alla sua umanità, alla sua competenza e alla sua capacità di cambiare Sarzana e dare risposte concrete, oltre ogni ideologia e posizione politica". Alla lista 2.048 preferenze, 19,08%. L’altra lista della sindaca, Sarzana civica, ne ha 361 (3,36%) senza conquistare seggi.

Si tratta, in generale, di un’assemblea in gran parte rinnovata, tra consiglieri uscenti che non si sono ricandidati e altri clamorosamente ’bocciati’ dalle urne. Dando uno sguardo a centrodestra, da rilevare che la giunta del primo mandato di Cristina Ponzanelli è rimasta quasi del tutto fuori dal consiglio: il vice sindaco e assessore alla sanità Costantino Eretta non si è candidato, gli assessori ai lavori pubblici Barbara Campi e al commercio Roberto Italiani sono stati superati da altri nelle rispettive liste, Avanti Sarzana e Lega. In FdI non vengono rieletti Andrea Pizzuto e Riccardo Precetti; nella Lega non passa Lucia Innocenti; in Forza Italia resta fuori l’uscente Gianluca Maggiari. Nella lista totiana non eletti i consiglieri uscenti Maria Grazia Avidano e Luca Spilamberti.

Unici consiglieri di maggioranza confermati sono Carlo Rampi (FdI), Stefano Torri (Lega) e Luca Ponzanelli (Avanti con Toti). Rientra, per la Lega, Stefano Cecati che nel 2018 aveva dovuto subito dimettersi: emerse che all’epoca era incandidabile.

Sul fronte della minoranza, entra in consiglio solo il centro sinistra legato alla candidatura a sindaco di Renzo Guccinelli. Nel Pd non si erano ricandidati il capogruppoi Daniele Castagna e Damiano Lorenzini mentre è rieletta Beatrice Casini, terza assoluta per preferenze (220, ma nel 2018 ne ebbe 443). La lista Azione - Italia viva non prende consiglieri e comunque l’ex capogruppo renziano, Umberto Raschi, non si era ricandidato. Fuori dal municipio, come già sottolineato, il M5s.

Il consiglio comunale uscito dalle urne, insomma, è pronto ma non è detto che sia quello definitivo: è altamente possibile, infatti, che alcuni consiglieri vengano nominati assessori e lascino il posto al primo dei non eletti della loro lista. Ecco la formazione attuale. Maggioranza di centrodestra, 10 seggi più la sindaca Cristina Ponzanelli che si lega all’omonima lista. Cristina Ponzanelli sindaco: Clelia Devoto, Massimo Battaglia, Sara Viola, Davide Borsi; Fratelli d’Italia: Carlo Rampi, Raffaella Plicanti e Stefano Cecati; Lista Toti: Luca Ponzanelli; Lega: Stefano Torri; Forza Italia: Francesco Sergiampietri. Minoranza di centrosinistra, legata alla candidatura a sindaco di Renzo Guccinellli, 6 seggi. Entrano lo stesso Guccinelli e altri cinque. Pd: Beatrice Casini, Franco Musetti e il segretario comunaleRosolino Vico Ricci; lista civica Guccinelli sindaco: Matteo Tiberi e Roberto Loni.

La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.