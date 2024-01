Il confronto tra Pd e Italia viva. Centrosinistra, tira aria di primarie

Tira aria di primarie di coalizione a Arcola per il centrosinistra, mentre si profilano ritorni e scalate alla poltrona di sindaco nel centrodestra. Il quadro che si delinea nel territorio arcolano, sulla base delle voci di paese, non è un percorso già spianato: qualcuno dice che ne vedremo delle belle. Perché ad Arcola ci sia un rincorrersi di nomi, di ritorni e di fuoriuscite lo spiega lo scenario che si sta delineando: abbastanza intricato soprattutto nel centrodestra dove i papabili alla canidatura a sindaco sono numerosi, mentre nel centrosinistra sembra che il cerchio si restringa a una partita a due.

Per quanto riguarda il centrosinistra, sostanzialmente la partita sarebbe tra Monica Paganini, la sindaca uscente di ’Uniti per Arcola’ che punta al secondo mandato, favorita dal Partito Democratico, e Gianluca Tinfena, vicesindaco prima di Emiliana Orlandi e ora della stessa Paganini, esponente di Italia Viva. Come in altri comuni, ad esempio Vezzano (il sindaco uscente Massimo Bertoni è di Italia Viva, il vice Simone Regoli del Pd), il toto candidature è altalenante tra Italia Viva e Pd. Monica Paganini è stata eletta nel 2019 con 2.476 voti, il 46,19 per cento, conquistando 11 seggi per la coalizione; Gianluca Tinfena, candidato al consiglio, aveva avuto 508 preferenze, record personale di voti sul territorio, che gli ha assicurato la conferma in giunta con la qualifica di vicesindaco e assessore al bilancio.

Adesso, in vista delle comunali di primavera, a meno che non ci sia un accordo tra le parti, le primarie sembrano sempre più farsi strada. Incerti i tempi: le ultime primarie arcolane nel 2014 furono svolte abbastanza tardi, nel mese di aprile, poche settimane prima delle elezioni. Circola inoltre da poco un terzo nome nell’area di centrosinistra, quello di Roberto Colombo in giunta con Giorgi e ex assessore alla protezione civile.

Più ingarbugliata la situazione nel centrodestra dove, in quanto a nomi, ogni giorno se ne aggiungono alcuni. Atualmente in consiglio comunale ci sono Brunella Righi e Gino Pavero di Cambiamo con Toti e Maurizio Gatti, candidato sindaco nel 2019, ex Lega e ora Fratelli d’Italia. Le chiacchiere di paese danno in lizza per la poltrona di sindaco il consigliere totiano Gino Pavero, con un possibile passo indietro di Maurizio Gatti, che nel 2019 ottenne 2.054 voti, pari al i 38,32 per cento, e quattro seggi in consiglio.

Ma le voci si fanno pressanti su un ritorno, nella fila di Fratelli d’Italia, di Alessio Binetti, ex candidato a sindaco per ‘Alternativa per Arcola’, una lista civica che si sedette all’opposizione, con un solo seggio, ottenendo 830 voti: Binetti fu poi dimissionario a favore di Alessandro Navalesi, attualmente in consiglio, su cui ugualmente circolano voci che lo indicano candidato per il centro destra. Nella stessa coalizione di centrodestra, si aggiungono rumors su un rientro di Giuseppe Mori, ex assessore al bilancio con la giunta Giorgi, che partecipò alle primarie del Pd arcolano con Emiliana Orlandi e Pierluigi Tivegna, oggi molto attivo nel gruppo creatosi tra gli abitanti delle Pianazze contro l’inquinamento, gruppo del quale è portavoce.

Si aggiungono ipotesi su altri personaggi dal passato politico che potrebbero rientrare in lizza a questo giro ormai alle porte, come Giovanni Bocca, ex consigliere comunale della lista ’Per Arcola – Emiliana Orlandi sindaco’, o anche Corrado Santini, che fu eletto a consigliere comunale nella lista in appoggio a Valentina Massi candidata sindaco nel 2014, anche lei poi dimissionaria per motivi personali.

Cristina Guala