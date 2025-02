Il concorso “Lo Sprugolino d’oro”. Al via la raccolta delle iscrizioni

L’idea di Marco Tarabugi ha funzionato alla grande. Nella passata edizione, quella di esordio, ben 15 finalisti si sono affrontati nell’epilogo de ‘Lo Sprugolino d’Oro’. Il concorso canoro per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni (e i loro parenti) è pronto così a riprendere vita grazie a Tarabugi, che curerà ancora la manifestazione con la collaborazione e il patrocinio del Comune della Spezia, organizzata dalla Scuola di musica Music Factor e dai Fanti da Ciapa, in collaborazione con associazione Tandem, ProSpezia CiassaBrin, Il Cantagiro, Musicando Eventi, SpeziaWebtv e Groove Waterfront.

"Doverosi ringraziamenti da parte nostra vanno a Comune, Ristorante Pin Bon, Arredamenti Bancalari e My Chauffeur – esordisce Tarabugi – . Il concorso sarà ancora suddiviso in due categorie, con brani editi e inediti. Quella Singola, con esibizione individuale o in coppia o in gruppo, anche con l’utilizzo di strumenti musicali. E la Family con canzoni in coppia con un genitore/familiare". Punto forte della kermesse, appunto, la cui idea ha addirittura anticipato la popolare ‘Io Canto Family’ in onda su Canale 5, è la possibilità da parte dei bambini di potersi esibire insieme ai propri familiari.

Ci si può iscrivere entro il 19 marzo contattando via Whatsupp il 347 4018122 oppure scrivendo a [email protected] (contatti attivi pure per info). I partecipanti avranno poi la possibilità di effettuare, prima della finale, delle prove nella scuola di musica Music Factory. La finalissima, trasmessa in diretta nazionale tramite la Web tv SpeziaTv, è prevista per sabato 12 aprile nella Sala Dante di via Ugo Bassi. Sono previsti premi e riconoscimenti per tutti i partecipanti. Come per l’edizione precedente le migliori esibizioni verranno segnalate a Mediaset, direttamente alla direzione artistica di ‘Io Canto Family’.

Tutti i concorrenti – e questa è una grande novità – saranno poi protagonisti di un grande concerto estivo che verrà organizzato a Calata Paita in collaborazione con Groove. La direzione artistica, come nell’edizione di esordio, è stata affidata a Marco Magi, collega giornalista de ’La Nazione’ e musicista che ricopre anche il ruolo di presidente della qualificata giuria, composta da Maurizio Piscopo (presidente del consiglio comunale, in rappresentanza del Comune della Spezia), Nicola Naseddu (insegnante di musica), Gabriele Castellani (maestro di musica), Marco Tarabugi (ideatore del concorso), Alessio Boni (musicista, in rappresentanza del Cantagiro), Davide Micoli (insegnante di musica), Susanna Varese (insegnante), Gianluca Capellazzi (giornalista), Daniele Giorgi e Andrea Canini (in rappresentanza delle associazioni promotrici).

Giulia Tonelli