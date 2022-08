Il Comune di Sarzana farà ammodernare la rotonda e la fontana asciutta

Sarzana (La Spezia) 2 agosto 2022 - Fu la prima rotonda stradale arrivata in città all’inizio degli anni Novanta per disciplinare il traffico in una zona che, secondo la progettazione e le previsioni, avrebbe sensibilmente aumentato i flussi. L’arrivo dei primo grande centro commerciale al quale ha fatto poi seguito qualche anno dopo l’apertura del nuovo ospedale San Bartolomeo avevano portato alla realizzazione di una grande rotatoria, all’interno della quale era stata installata una fontana che avrebbe dovuto offrire un tocco di abbellimento. Ma l’acqua in realtà si è vista raramente a causa del malfunzionamento. A distanza di anni il Comune di Sarzana ha chiesto, e ottenuto, a Coop Liguria di sistemarla realizzando un nuovi impianto e procedendo alla piantumazione di piante per migliorare il decoro all’incrocio tra le vie Cisa e 27 Gennaio. Un intervento che non avrà nessun costo per l’amministrazione comunale e che si inserisce in un ampio pacchetto di investimenti nel quartiere cittadino di Santa Caterina.