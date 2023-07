Il Comune di Ameglia cerca progetti per colonnine elettriche, scadenza 25 luglio

Il Comune di Ameglia sta cercando progetti per dotare il territorio di colonnine per alimentare i veicoli elettrici. Per consentire il passo avanti in materia ambientale l’ente ha avviato una manifestazione di interesse per valutare i progetti di fornitura, installazione e gestione dei sistemi di rifornimento. Lo scopo quello di individuare uno o più operatori economici che abbiamo interesse, a propria cura e spese, di progettare, fornire, installare e gestire colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici posizionandole in almeno 5 postazioni sul territorio comunale coprendo in questo modo tutte le frazioni. La mappa "green" ha individuato come siti per le ricariche il parcheggio all’ingresso del centro storico di Ameglia, al Cafaggio nel parcheggio dei giardini, a Bocca di Magra in via don Lorenzo Celsi, a Fiumaretta in via del Botteghino quindi a Montemarcello nel parcheggio di via Nuova. La durata della concessione sarà di dieci anni, rinnovabili di altri 2. La documentazione dovrà essere presentata solo via pec all’indirizzo [email protected] entro il 25 luglio.