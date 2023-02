Il Comune amegliese inserito negli itinerari del Volto Santo di Gesù

Il Comune di Ameglia è entrato a far parte della via del Volto Santo, importante itinerario religioso fin dal Medio Evo che unisce Liguria e Toscana rappesentando il punto di partenza del viaggio fissato al Monastero di Santa Croce. Il progetto che apre nuove opportunità turistiche per la zona è stato studiato dall’Associazione "Le vie del Volto Santo" ed ha come caratteristica il percorso lento e all’aria aperta in antitesi agli spostamenti del turismo di massa e come modello di sviluppo territoriale, basato sulla ricerca di destinazioni inesplorate e poco affollate. Il percorso è interregionale, attraversa Liguria e Toscana toccando i territori di Ameglia, Luni, Carrara, Massa, Montignoso, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Lucca individuando come naturale punto di inizio il Monastero di Santa Croce sul versante di Bocca di Magra, luogo dove si conserva il Crocifisso tunicato il famoso Cristo ligneo.