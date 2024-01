"Il comando di polizia locale sia autonomo"

"Vezzano deve tornare ad avere ad avere il suo comando di polizia locale e un organico adeguato". Il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia analizza i due anni di accorpamento della polizia municipale di Vezzano con il comando di Bolano, in seguito al pensionamento del precedente comandante. Al momento della votazione in consiglio comunale, nel 2021, la Lega si era astenuta e un anno dopo era tornata a ribadire,, tutte le sue perplessità sull’accorpamento tra la polizia locale di Vezzano e quella di Bolano. Ora, quando sono ormai due gli anni da cui vige il provvedimento, Ruggia, torna sulla questione e lo fa per confermare, ancora una volta quanto sostenuto in precedenza: "Confermiamo, purtroppo, tutte le preoccupazioni che avevamo dall’inizio: i fatti ci stanno dando ragione. I vantaggi e le promesse prospettati dall’amministrazione non ci sono stati: l’unione dei due corpi di polizia locale non ha portato miglioramenti né per la sicurezza dei cittadini né per l’organizzazione del lavoro degli agenti. Gli agenti, infatti, sono costretti a rimbalzare da una parte all’altra di un territorio molto vasto e devono fare ancora i conti con la presenza di un uomo in meno, visto che l’assunzione a suo tempo promessa dall’amministrazione non c’è ancora stata". La richiesta è di ripristinare l’unità mancante e non solo: più uomini e mezzi per controllare in modo capillare tutto il territorio, che è molto vasto. La Lega, però, continua a mettere in discussione dalle radici il provvedimento varato nel 2021 e chiede che si torni indietro, affermando che questi due anni hanno dimostrato l’inefficacia dell’accorpamento: "Come abbiamo detto dall’inizio, l’accorpamento di due polizie locali era destinato a naufragare, come già successo per i tentativi simili fatti in precedenza da altri Comuni. Chiediamo che Vezzano torni ad avere il suo Comando, il suo comandante e un organico di polizia locale adeguato a tutelare la sicurezza dei cittadini".

Cristina Guala