Il centrodestra verso le elezioni: "Niente divisioni, siamo compatti". Ma il nome del sindaco non c’è

Centrodestra compatto ad Arcola in vista delle elezioni amministrative di giugno. Ieri mattina nella sala dell’osteria al Ponte di Arcola c’erano tutti, gli esponenti consiliari di ’Cambiamo con Toti’ Brunella Righi e Gino Pavero al tavolo dell’incontro con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, in platea assessori del Comune di Spezia, anche sindaci e consiglieri comunali di coalizione, molto pubblico presente. Un appuntamento che mette a tacere ipotesi di divisione perché c’erano rappresentanti di Cambiamo con Toti, ma anche di Fratelli d’Italia, di Alternativa per Arcola, e anche l’indipendente che siede nei banchi dell’opposizione Walter Bacchini.

Non è stato fatto il nome di chi sarà il candidato sindaco, anche se i riflettori sembrano puntati su Gino Pavero, per ora hanno detto di lavorare molto per creare la squadra. Hanno fatto il punto del lavoro di cinque anni di opposizione, i risultati raggiunti, le problematiche dei cittadini di cui si sono fatti carico e i punti dolenti dell’attuale amministrazione: il Puc ad esempio, approvato a maggio del 2023 e poi sottoposto alle osservazioni della stessa maggioranza che lo ha prodotto. Hanno aggiunto i numeri che parlano chiaro, lo ha precisato anche Alessandro Navalesi di Alternativa per Arcola: "Noi all’opposizione insieme rappresentiamo la maggioranza degli elettori".

Facendo un passo indietro a cinque anni fa, Monica Paganini vinse con 2476 preferenze, gli altri che allora correvano divisi erano Maurizio Gatti della Lega con 2054 voti, Alessio Binetti di Alternativa per Arcola con 830 preferenze. Fatti i conti l’opposizione unita supera la maggioranza a livello numerico. L’assessore Giampedrone ha parlato di amministrazione fallimentare e frammentata: "Dobbiamo sfruttare la divisione degli altri – ha detto – trovare la sintesi migliore per conquistare il Comune, siamo una squadra oltre che molto amici. Di questa amministrazione posso dire che quando non raggiungono un obiettivo dicono che è colpa della Regione. Io la porta l’ho sempre aperta a tutti e li abbiamo aiutati a portare a termine tantissimi progetti, ma non lo dicono".

Cristina Guala