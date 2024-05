Il centrodestra per Castelnuovo. La sfida di Gianfranco Andrei: "Sempre coerente con la mia linea"

E’ l’unica formazione di centrodestra in corsa, quella che ha puntato su un candidato sindaco senza ruoli amministrativi nel suo curriculum. Soltanto una partecipazione cinque anni fa come candidato consigliere conclusa senza l’ingresso neppure all’opposizione. Adesso Gianfranco Andrei è diventato il punto di forza della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Nuovo Psi quindi la figura sulla quale il centrodestra si è addirittura diviso rispetto al percorso fianco a fianco che da qualche anno caratterizza le altre tornate elettorali e soprattutto porta avanti quella filosofia di compattezza tra diverse realtà. In molti casi premiata con risultati vincenti.

"Io ho sempre mantenuto una linea - spiega Gianfranco Andrei - e di certo sono sempre rimasto dalla stessa parte. Gli altri candidati non possono dire altrettanto e soprattutto la cosa curiosa del loro programma è che si sfidano puntando su cose che avrebbero dovuto fare e invece non hanno ancora portato a termine nonostante anni e anni di mandato". Andrei, castelnovese, leader della lista "Centrodestra per Castelnuovo" che alla presentazione organizzata in piazza "1 Maggio" a Colombiera ha ricevuto il supporto dell’onorevole Maria Grazia Frijia, Francesco Ponzanelli commissario provinciale dell’Unione Di Centro, Davide Parodi coordinatore provincialele Fratelli d’Italia e Lucio Barani segretario nazionale del Nuovo PSI.

"Sono nato e cresciuto a Castelnuovo Magra - prosegue - e in tanti anni ho sempre immaginato un progetto differente per il mio paese. Non ho mai visto realmente cambiare le cose e le testimonianze sono evidenti. I residenti lo stanno chiedendo hanno bisogno di risposte. In particolare sui lavori pubblici e il turismo c’è la necessità di una svolta". La destra a Castelnuovo Magra storicamente non ha mai riscosso grandi consensi. Sarà quella di giugno la tornata elettorale del cambiamento? "Ci proponiamo - conclude Gianfranco Andrei - di portare una voce nuova e una valida alternativa. Altre amministrazioni in Provincia hanno dimostrato che si può davvero fare, non soltanto vincendo ma anche riconfermandosi Abbiamo provato a correre tutti uniti come del resto è la caratteristica e la forza della coalizione ma non ci siamo riusciti. E così abbiamo composto una lista che mi piace molto perchè mette insieme candidati che non hanno mai avuto impegni amministrativi ma hanno davvero voglia di impegnarsi e cambiare le cose".

La lista "Centrodestra per Castelnuovo" è composta da Roberto Giannotti, Enrico Ghizolfi, Francesco Cantatore, Roberto Nardi, Raffaella Coglitore, Gianluca Tonazzini, Davide Strozzi, Silvia Rossi, Marina Riviezzo, Luciano Ambrosini, Arturo Venturini, Lorena Pennisi.

Massimo Merluzzi