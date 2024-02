Il canone unico diventa... un giallo. Ai commercianti arriva la stangata. Il Comune nega di averlo aumentato

"Non so in che categoria fossimo prima ma questo non ci sembra il quadrilatero della moda di Milano. L’imposta pubblicitaria è aumentata parecchio rispetto allo scorso anno". Così Franca Grassi e la figlia Eleonora, del negozio di abbigliamento ’I particolari’, angolo tra piazza San Giorgio e Via Gramsci, una delle attività in cui ci siamo recate ieri sulla scia dell’intervento di Matteo Tiberi, consigliere di ’Sarzana protagonista’, che segnalava aumenti consistenti sul canone unico patrimoniale. Visioniamo i bollettini della signora Grassi del 2023 e dell’anno corrente: riguardano gli stessi due cartelli e la bacheca luminosa e si è passati da 326 a 510 euro.

"Sono stato contattato da diversi titolari di attività e gli aumenti in certi casi sono stati davvero notevoli – spiega Tiberi –. Fino al 100 per cento per cartelli e del 50 per cento per i cassetti luminosi. La delibera di giunta è passata in sordina e non credo sia corretto. Se tutti sono concordi sulla crisi del commercio cittadino, perché affossare i negozianti proprio sulle imposte fisse?". La delibera a cui si riferisce Tiberi è la 263 del 14 novembre con cui la giunta ponzanelli ha approvato le tariffe 2024 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria proposte da Ica srl, concessionaria della riscossione, che deve garantire l’invarianza del gettito. Dalla delibera, sembra che le tariffe (differenziate in categorie in base alla collocazione geografica dell’attività) siano effettivamente rimaste invariate ma qualcosa è successo.

Gli aumenti riscontrati dai commercianti situati appena fuori il centro storico sono diversi, riferisce Nicola Gianfranchi, presidente Fiepet Confesercenti: "In via Gori e in viale della Pace tutti hanno ricevuto aumenti ma nessuno era stato avvisato – spiega il titolare del bar Principe –.Ci è stato detto che siamo passati in prima categoria, al pari delle attività in centro storico, ma se dobbiamo avere pari oneri rispetto al centro vogliamo avere anche lo stesso trattamento, eventi in piazza Martiri e un’illuminazione decorosa a Natale. Sembra di capire che l’Ica debba ottenere gli stessi introiti anche se i negozi diminuiscono".

Un altro tema sollevato da Fabio Lombardi di Confesercenti è la mancanza di concertazione preventiva con le associazioni di categoria: "Non va bene il modus operandi. Abbiamo chiesto da almeno 20 giorni un incontro con l’amministrazione anche perché dell’aumento dell’imposta di soggiorno lo abbiamo appreso dalla stampa. Il dialogo è importante e spesso purtroppo manca, come nel caso del canone unico patrimoniale che ha subito aumenti dimostrabili. Prima di aumentare le tasse sugli esercenti in difficoltà sarebbe meglio recuperare l’evaso".

