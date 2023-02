Il candidato Guccinelli apre il point elettorale

La campagna elettorale scalda la città. Dopo aver ufficializzato i quattro candidati in corsa alle amministrative di primavera i protagonisti della corsa stanno iniziando a uscire allo scoperto in quella che sarà una lunga campagna elettorale. La sindaca uscente Cristina Ponzanelli ha aperto le danze presentando la scorsa settimana al Loggiato la componente civica che sosterrà, assieme alle forze di centro destra, il cammino verso il secondo mandato. Ieri è stata la volta degli sfidanti. Tanta curiosità, e una buona presenza di pubblico, all’apertura del point elettorale di Renzo Guccinelli che ha scelto l’angolo tra via Gramsci e Marconi come sede operativa. Una sede ricavata a poche decine di metri da piazza Luni dove alla fine estate si era "presentato" ai sarzanesi come candidato sindaco civico lanciando così l’appello poi sostenuto, non senza trascorrere notti insonni, dal Partito Democratico. In mattinata invece si è presentato in via Mazzini, davanti alla Cattedrale di Santa Maria, il candidato Matteo Bellegoni che riporterà dopo tanti anni sulla scheda elettorale il simbolo del Partito Comunista Italiano. Il Pci avrebbe voluto trasferire oggi il gazebo aperto ieri fino a tardo pomeriggio in piazza Luni ma il passaggio dei carri di Carnevale ha reso impossibile la richiesta. Ma nei prossimi giorni Matteo Bellegoni insieme alla sua squadra inizierà il viaggio di presentazione in tutti i quartieri cittadini. Renzo Guccinelli invece ha inaugurato la sede politica che resterà aperta fino alla serata dello spoglio elettorale, un punto di riferimento quotidiano oltre ai tanti incontri che l’ex primo cittadino e assessore regionale ha già fissato nell’agenda. A partire da quello di giovedì prossimo alle 21 alla sala della Repubblica per proseguire la serie dei quattro appuntamenti con la cittadinanza per condividere il programma elettorale. Il tema che verrà affrontato avrà come titolo "Storia, cultura, turismo. Un nuovo modello possibile".

L’ultima uscita sarà invece giovedì 9 marzo, sempre alla sala della Repubblica. Pronta alla corsa elettorale anche Federica Giorgi, leader del Movimento Cinquestelle, alla quale è arrivata la fiducia anche di Rifondazione Comunista, Verdi e di una parte del movimento civico e nei prossimi giorni inizierà la serie di incontri oltre all’apertura di un point.

Massimo Merluzzi