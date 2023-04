Il campetto di via Vaggia intitolato a Gino Strada

Il campetto di via Vaggia, nel cuore del paese di Santo Stefano Magra, adesso porta il nome di Gino Strada. Il medico, fondatore di Emergency, legherà il proprio nome a un luogo destinato all’aggregazione dei giovani e al sano divertimento. La proposta di intitolare una strada oppure una piazza a Gino Strada era stata presentata all’assise comunale dai consiglieri di maggioranza Eva Battistini e Niccolò Menconi e l’altro pomeriggio l’idea si è finalmente tradotta in realtà. Dopo l’approvazione in consiglio è stato scelto di intitolare il campo da calcetto in erba sintetica di via Gaggia, ristrutturato da qualche anno, ritendendolo idoneo al messaggio di impegno e socialità legato all’opera meritoria svolta dal medico. Alla posa della targa erano presenti la sindaca Paola Sisti, l’assessore Chiara Battistini e la consigliera comunale Eva Battistini. La struttura è libera anche se adeguatamente recintata e monitorata proprio per garantire la sicurezza ai giovani frequentatori.