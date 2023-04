Il campetto da calcio e l’area polivalente di via Viaggia intitolati al medico Gino Strada

Il campetto da calcio e lo spazio polivalente per ragazzi di via Viaggia porteranno il nome di Gino Strada. Sono stati i consiglieri comunale Eva Battistini e Niccolò Menconi a chiedere di dedicare uno spazio al medico fondatore di Emergency. La cerimonia di intitolazione è prevista domani, venerdì, alle 16 con la posa di una targa nell’area verde di via Vaggia. "Un piccolo ma doveroso gesto – ha spiegato la sindaca Paola Sisti – un segno di perenne riconoscenza per l’operato di questo grande uomo di pace".