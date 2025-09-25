"Il bus degli studenti ha viaggiato allagato"

Autobus... con piscina: studenti costretti a viaggiare su un mezzo del servizio pubblico con il pavimento allagato. La corsa della linea 22 che raccoglie gli studenti ad Arcola e li accompagna alle scuole superiori di Spezia faceva – è il caso di dirlo – acqua da tutte le parti. È successo martedì mattina: la tratta è gestita in subappalto dalla ditta Trotta-Riccitelli per conto di Atc e una volta saliti sul mezzo gli studenti sono stati costretti a camminare in una pozza alta diversi centimetri, con l’acqua che entrava dal pianale, forse da buchi formatisi nella carrozzeria.

"La corsa delle 7.10 utilizzata ogni giorno da decine di ragazzi delle frazioni di Baccano, Monti, Termo e Pianazze si è trasformata in un’esperienza ai limiti della sicurezza – è il commento del vicesindaco Gianluca Tinfena, capogruppo del centrosinistra in Provincia –. È inaccettabile che ci siano studenti costretti a viaggiare in condizioni simili, parliamo di un mezzo pubblico, non di un’imbarcazione: martedì entrava acqua dal fondo dell’autobus. È una situazione gravissima".

Non si tratta di un episodio isolato sul territorio provinciale e in particolare su quello arcolano. Già il secondo giorno di scuola un gruppo di studenti era rimasto a piedi a Cerr a causa della soppressione improvvisa di una corsa, senza alcun preavviso. "In Provincia, come gruppo di centrosinistra abbiamo posto più volte il tema all’attenzione del presidente Peracchini, senza ricevere risposte adeguate – prosegue Tinfena –. Di fronte a questi episodi serve un’assunzione di responsabilità. Non possiamo permettere che studenti e famiglie continuino a subire disagi quotidiani per l’incapacità di garantire un servizio pubblico essenziale. Quali sono le strategie in atto da parte dell’azienda per porre rimedio a una situazione ormai cronica? Il diritto allo studio passa anche da un trasporto sicuro e dignitoso".