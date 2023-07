Il borgo torna al Medioevo Il Festival compie 20 anni

Il borgo si tuffa nel Medievo. Da stasera fino a domenica torna l’atteso evento dell’estate santostefanese che taglia il traguardo del ventesimo anno, arricchito nel tempo da attenti studi, ricerche e approfondimenti non soltato sull’evento storico avvenuto nel 1494 quando Piero dè Medici consegnò a Santo Stefano Magra le chiavi della Fortezza di Sarzana al re di Francia Carlo VIII ma ache sui costumi, accessori e cibo di fine Quattrocento. Per tre serate centinaia di figuranti allestiranno un antico mercato lungo il tracciato della via Francigena trasformando il borgo nell’atmosfera medievale grazie alla collaborazione di tutti i rioni, le associazioni del territorio, l’associazione Casa Torre e il Comitato per la Sfilata che da anni collaborano con il Comune per una migliore riuscita dell’evento. Per tutte e tre le giornate il mercato medievale aprirà alle 19 estendendosi da via Mazzini a via Magra fino a piazza XXV Aprile proponendo prodotti alimentari e artigianali del contesto storico ricreato, provenienti da tutta Italia. Non mancheranno gli spettacoli in piazza della Pace grazie alla presenza degli sbandieratori di Fivizzano, i musici, le performance scenografiche con il fuoco, armigeri, giullari e falconieri. Nelle serate di sabato e domenica inoltre si svolgerà il corteo storico mettendo in scena la consegna delle chiavi della Fortezza di Sarzana da parte di Piero dè Medici al re di Francia Carlo VIII. Stasera inoltre alla sartoria storica di via Mazzini, dalle 19 alle 23, sarà disponibile l’annullo filatelico per celebrare il traguardo della ventesima edizione della Sfilata Storica. Mentre l’ultimo giorno di domenica gli incontri di piazza della Pace si concluderanno con uno spettacolo pirotecnico. Nelle tre sere di festa le botteghe e locali del borgo veranno trasformate in locande dove poter asaporare liquori e bevande come l’Ippocrasso, un antico vino speziato, dolci e torte salate cucinati seguendo le ricette dell’epoca medievale. Il Comune di Santo Stefano Magra per evitare problemi di viabilità e ricerca spesso vana di un parcheggio vicino al borgo, considerata la notevole affluenza di spettatori, metterà a diposizione un servizio di trasporto navetta gratuito con partenza dal centro commerciale La Fabbrica fino al borgo di Santo Stefano Magra attivo dalle 19 alle 23.30.

Massimo Merluzzi