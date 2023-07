Il borgo in pillole Presentate le brochure

Duemila brochure per far conoscere il territorio arcolano e le sue bellezze. Sono state presentate ieri mattina nella cornice storica del castello le guide, anzi come precisato dalla sindaca Monica Paganini, i libri di viaggio in un percorso, tramite le quali l’amministrazione intende promuovere la conoscenza e la vivibilità del territorio: la divulgazione delle caratteristiche dei luoghi e una serie di iniziative volte ad attrarre persone interessate ad una forma di turismo compatibile con le caratteristiche proprie del territorio della Val di Magra. La pubblicazione cartacea si basa su cinque elementi, richiamando sempre il numero cinque che è legato alla storia arcolana, perno ne è la torre Pentagonale: la prima sezione arte e architettura, la seconda parchi, giardini e tempo libero, la terza riguarda produzione agricola tipica, la quarta il culto e arte sacra, la quinta la mobilità sul territorio, insomma una linea guida intitolata ‘Il diamante della Val di Magra’ che non lascia nulla al caso per l’esplorazione dei luoghi, e che racchiude in 14 pagine, e per richiamare la numerologia legata al cinque, 25 attrazioni da non perdere in visita al territorio. Il progetto che ha interessato tutto personale interno in un impegno durato un anno, è stato predisposto per la grafica dall’architetto Silvano Labanti, coadiuvato per la redazione dei testi e delle didascalie, da Daniela Tresconi, assegnata al Servizio Organizzazione eventi. "La nostra intenzione - spiegano la sindaca Monica Paganini e l’assessore Camilla Monfroni - è stampare altri libri di viaggio e realizzare un evento culturale".

Cristina Guala