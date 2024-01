Il biodigestore della discordia. I comitati ambientali all’attacco: "Mancava il ’soccorso’ di Porcile"

Non sono piaciute ai comitati ambientali che da anni si battono contro la realizzazione dell’impianto biodigestore dei rifiuti a Saliceti le dichiarazioni di apertura rilasciate da Laura Porcile. La segretaria provinciale del partito Azione ha infatti evidenziato le opportunità derivanti dal progetto proposto da Recos andando così a sollevare la reazione dei gruppi da sempre contrari al progetto ovvero Comitato No biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune, Italia Nostra, Cittadinanzattiva.

"Mancava il soccorso rosa di Laura Porcile – hanno replicato – a favore della politica dei rifiuti proposta dal presidenre regionale Giovanni Toti e dall’assessore Giacomo Giampedrone. A Saliceti, sito destinato dalla giunta al ruolo di pattumiera del levante genovese, arriveranno dal Tigullio e dal Golfo Paradiso oltre 30 mila tonnellate di rifiuti organici perchè i sindaci di quelle fortunate località si sono opposti compatti a costruire il biodigestore di Isolona d’Orero come previsto nel Piano rifiuti del 2015".

Nei giorni scorsi Laura Porcile aveva dichiarato che il Biodigestore andrebbe a ridurre i costi per i contribuenti ma sul punto i comitati non sono d’accordo. "Il piano economico finanziario – proseguono gli oppositori al biodigestore – prevede una tariffa di conferimento a carico dei Comuni di 110 euro a tonnellata, esattamente la stessa pagata oggi dai Comuni spezzini per trasportare l’organico fuori Provincia. Ma soprattutto la segretaria del partito di Calenda ignora che esiste il compostaggio, che ai Comuni e quindi ai contribuenti costa mediamente in Italia 84 euro a tonnellata ed è veramente una tecnologia che chiude il ciclo dei rifiuti, a differenza dei biodigestori che producono scarti, CO2 e acque reflue destinate al depuratore. Anche sul tema della sicurezza prima di ritenere non pericoloso il biodigestore Porcile dovrebbe leggere lo studio più completo sulle cause dei più gravi incidenti accaduti in Europa, elaborato dalle università di Brno e di Bologna: esplosioni e incendi. Dove sarà costruito il biodigestore? Affianco al TMB, impianto che tratta a sua volta i rifiuti indifferenziati del Tigullio, andato a fuoco nel 2013. L’esponente di Azione ignora anche il pericolo per la falda acquifera che alimenta i pozzi di Fornola. Le sonde posizionate non potrebbero fermare l’inquinamento in caso di guasti ma soltanto avvertire e chiudere i pozzi di Fornola". Massimo Merluzzi