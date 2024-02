Un regolamento per il baratto amministrativo, è l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere Tiziano Pucci, portavoce del Movimento cinque stelle di Vezzano: "I Comuni possano deliberare per uno sconto sulle tasse comunali in favore di cittadini o gruppi di cittadini, che siano utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa". Secondo Pucci e il Movimento 5 stelle l’amministrazione comunale di Vezzano ha il dovere morale di premiare i cittadini e le famiglie che si adoperino nel partecipare per migliorare il territorio nell’interesse della Comunità. La mozione chiede di approvare al più presto, tramite la prima Commissione, la stesura di un regolamento da approvarsi con una delibera consiliare per stabilire i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale condiviso con tutte le forze politiche e individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta utile alla comunità.