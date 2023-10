Igiene nel settore ittico. Asl incontra gli operatori

Continua il programma d’incontri organizzati dal Dipartimento di prevenzione di Asl5 rivolto ai produttori primari e associazioni di categoria del settore agricolo. Il prossimo appuntamento è per gli operatori del settore ittico, sabato 28 ottobre, alle 9.30 nella sala convegni di Avis in via Carlo Caselli 19 a Favaro. Si parlerà delle norme igienico sanitarie del settore. Prossimo step a dicembre sul tema dell’antimicrobicoresistenza e strategie messe in campo.