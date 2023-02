Si sono svolti i funerali di Marco Stagnari il 58enne sarzanese trovato senza vita dalla madre nella sua abitazione di via VIII Marzo. Conosciutissimo in città con il soprannome di "Zio" era stato un volontario della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo e da anni era dipendente della ditta Gelocream di Sarzanello. Proprio i titolari conoscendo la sua puntualità nell’arrivo in servizio non vedendolo arivare si erano preoccupati lanciando l’allarme. Ha avuto un malore nel sonno e purtroppo l’intervento dei sanitari allertati dalla mamma non sono stati sufficienti a rianimarlo. La cerimonia funebre è stata officiata alla chiesa di Nostra Signora del Carmine e lo hanno salutato la mamma, la figlia, il fratello e i tanti amici che lo hanno sempre conosciuto come un ragazzo buono e simpatico, decisamente originale ma sempre pronto a una battuta e un sorriso. Marco Stagnari adesso riposa al cimitero cittadino.