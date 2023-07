Idrovora sul Canal Grande Le opere sono in ritardo ma non è colpa dei fondi

La stazione di pompaggio di Ameglia, seppur con ritardo rispetto alle previsioni di completamento, non corre il rischio di diventare un’opera incompiuta. I finanziamenti per la realizzazione dell’impianto idrovoro sul Canal Grande infatti non rientrano nel pacchetto del Pnrr "tagliato" alla Regione Liguria quindi non incideranno nel percorso di mitigazione del rischio idraulico avviato alla foce del Magra nel territorio del Comune di Ameglia. E’ stato l’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a chiarire il futuro dell’intervento avviato sul canal Grande nell’estate 2021, individuato in via Pisanello all’ingresso della frazione di Bocca di Magra. Il timore di un taglio alla copertura finanziaria dopo la decisione del Governo di ridurre di 32 milioni di contribuiti destinati alle opere liguri non inciderà però nel mega progetto che avrebbe già dovuto essere completato in primavera ma che troverà probabilmente conclusione a ottobre.

"L’impianto idrovoro del Canal Grande - ha spiegato Giacomo Raul Giampedrone - ha già una copertura finanziaria ministeriale. Non è stato infatti finanziato dal Pnrr perchè in passato il Governo aveva preso in esame la possibilità di spostare la copertura economica dell’opera nell’ambito dei fondi Pnrr. Il fatto che questa ipotesi sia tramontata non comporta nessuna variazione al cronoprogramma e nessun definanziamento".

L’opera, dal costo di oltre 6 milioni di euro, è stata progettata per mettere in sicurezza il Canal Grande grazie a un avanzato sistema di aspirazione delle acque, viene calcolata la capacità di eliminare 2 metri cubi di acqua al secondo, che in caso di superamento del livello di guardia verranno indirizzate direttamente nel fiume Magra che scorre a poche decine di metri dalla centrale sotterranea composta da 4 idrovore dell’altezza di 3 metri ciascuna. L’entrata in funzione della pompa eviterà quindi di installare le idrovore di emergenza che la Protezione Civile utilizza in caso di allerta e che potranno quindi essere utilizzate altrove. L’operazione durante il corso d’opera ha avuto un intoppo di carattere strutturale dovuto al cedimento di una parte della carreggiata e per questo i lavori che avrebbero dovuto terminare nella scorsa primavera sono ancora in corso. In ritardo ma non a rischio in base ai tagli del Governo sui fondi da destinare alla Liguria che invece toccheranno la difesa costiera di Framura. Sui tagli del Governo alla Liguria si è mosso criticamente anche Iacopo Montefiori segretario provinciale del Partito Democratico che ha chiesto rassicurazioni alla Regione Liguria.

Massimo Merluzzi