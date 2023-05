I saluti prima del voto Ed è un bagno di folla

Continuità. Una promessa che è stata ripetuta più volte nell’augurio che tutto il centrodestra ha voluto ribadire alla coalizione e soprattutto alla candidata sindaca Cristina Ponzanelli. Per l’ultima serata insieme prima della grande attesa il centrodestra ha chiamato a raccolta in piazza De Andrè tutte le forze che stanno sostenendo la corsa al secondo mandato presentandosi al gran completo: dal governatore ligure Giovanni Toti, Tommaso Foti capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, la senatrice Stefania Pucciarelli e gli onorevoli Matteo Rosso, Maria Grazia Frijia, Roberto Bagnasco, il sindaco spezzino Pierlugi Peracchini, l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e i vari coordinatori dei partiti, delle liste civiche a sostegno di Cristina Ponzanelli e consiglieri di diversi Comuni spezzini. Entusiasmo ed emozione anche nelle parole della sindaca uscente che ha saputo comunque "graffiare" gli avversari e in particolare quello che dovrebbe essere il principale antagonista. Pur senza nominarlo ha ricordato la politica del passato che ha prodotto debiti per oltre 30 milioni di euro, i Kanguri, i vetroni e l’abbandono di Marinella. "Dicevano che sarebbe stato impossibile – ha ricordato dal palco Cristina Ponzanelli – abbattere il muro della vecchia politica e invece lo abbiamo fatto. Noi siamo quelli dei fatti, loro quelli dei palazzi Botta, dei debiti milionari e del non fare. Delle balle spaziali che stanno mettendo in giro come la chiusura della scuola di Ghiaia, del depotenziamento dell’ospedale e dell’impoverimento dei servizi sociali comunali".

La sindaca uscente non ha dubbi sul verdetto. "Vinceremo – ha concluso – ma non dobbiamo dare nulla per scontato e continuare a lavorare, per contrastare le bugie che vengono raccontate volutamente per screditare cinque anni di lavoro". Vincere e continuare la corsa. Il concetto è stato ribadito da tutti gli ospiti con il desiderio di continuare a stupire. "In effetti –ha ricordato curiosamente Tommaso Foti capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia – cinque anni fa quando ho visto il dato di Sarzana mi sono detto che dopo aver conquistato una città che sembrava inespugnabile poteva accadere qualsiasi cosa. E così sarà ancora lunedì e Sarzana sarà il primo dato che andrò a vedere per la curiosità di conoscere il vantaggio sugli avversari".

Massimo Merluzzi