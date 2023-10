I numeri della “bomba” d’acqua. Caduto in una sola ora un quarto della pioggia di un intero anno

I numeri dell’emergenza, come ormai accade con regolarità, hanno superato qualsiasi previsione meteo. In poche ore sulla bassa Val di Magra è caduta una quantità di pioggia paragonabile a un quarto di quella che si registra mediamente in un anno. Una "botta" simile ha messo in crisi anche il sistema di pompaggio delle idrovore che hanno faticato a smaltire l’alzarsi repentino dell’acqua. Una task force di soccorso ha lavorato per tutta la notte di sabato mettendo insieme la squadre del Canale Lunense e della Protezione Civile dei Comuni di Ameglia, Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana ai quali sono arrivati in soccorso i colleghi della colonna mobile inviata dalla Regione Liguria e dei Comuni vicini. Ieri mattina, dopo oltre 30 ore, la situazione dell’allagamento è rientrata ma adesso il timore è rivolta al meteo delle prossime ore che prevede nuove precipitazioni con allerta gialla sullo Spezzino gialla d alle 17 alla mezzaanotte di oggi.

Oltre alla zona amegliese di Bocca di Magra e Fiumaretta un duro colpo è stato inferto al quartiere di Luni Mare. Le idrovore hanno aspirato qualcosa come 700 mila metri cubi di acqua in una trentina di ore liberando scantinati e strade. Il lavoro manuale su tombini e griglie ha poi agevolato il deflusso. Anche nella frazione di Marinella, come in quelle amegliesi, la situazione è gradualmente rientrata anche se i disagi e i danni soprattutto agli scantinati sono evidenti. Oltre all’importanza del volontariato e delle tante persone che hanno davvero lavorato senza sosta per liberare la piana dall’acqua la tecnologia è fondamentale e per questo il sindaco Alessandro Silvestri ha ribadito la necessità di accelerare con la realizzazione del secondo lotto della stazione di pompaggio realizzata alla Turbina di Marinella. Un appello legato proprio al disagio patito dal quartiere di Luni Mare andato sott’acqua.

"Purtroppo - spiega il sindaco di Luni - l’idrovora che gestisce il torrente Forlino ha una capacità di intervento non più in linea con i cambiamenti climatici. Fino a qualche anno fa la quantità di pioggia era diluita in più giorni quindi più facile da smaltire, purtroppo adesso le precipitazioni sono devastanti in poche ore e quel sistema in funzione che tutela Luni Mare non è più in grado di farlo. Nel ringraziare tutti dell’impegno a partire dal Canale Lunense mi auguro che il secondo lotto dell’idrovora della Turbina possa trovare presto i finanziamenti di Regione Liguria per garantire maggior sicurezza alla piana".

Massimo Merluzzi