I negozianti lanciano l’allarme: "Il centro storico è nel degrado"

"Non voler accettare che la strada intrapresa è sbagliata, concedere l’apertura di market etnici che non rispettano le basilari norme igieniche o le regolamentazioni sulla vendita di alcolici è solo uno dei molteplici errori che ha reso degradante fare una passeggiata in centro". Inizia così la lettera aperta di un nutrito gruppo di commercianti del centro storico cittadino. Un grido d’allarme che arriva a stretto giro di posta dai mal di pancia di diversi ambulanti del mercato di piazza Cavour, e che denotano una linea di generale malessere da parte di chi opera nel centro cittadino. Molteplici gli spunti che i commercianti vogliono porre all’attenzione di Palazzo civico, in particolar modo del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’assessore al commercio, Marco Frascatore. "Il degrado del centro storico parte anche dalla sua estetica, la città è diventata esclusivamente una esposizione di cattivo gusto di tavolini e sedie, negozi completamente oscurati da ingombranti dehors. Queste affermazioni non devono essere lette come uno scontro con gli operatori del food, stiamo tutti seriamente e onestamente lavorando, ma bisogna prendere atto che per la giunta esistono attività commerciali di serie A e attività commerciali di serie B" dicono i commercianti, che puntano il dito anche contro la decisione dell’amministrazione comunale di vietare l’ingresso e la sosta nel centro storico alle automobili Euro 4: circostanza che starebbe comportando una non trascurabile flessione delle vendite nelle attività del centro. "La totale chiusura del centro alle macchine Euro 4 e il progetto di concedere l’accesso al centro solo alle macchine elettriche entro il 2030, quindi tra solo sei anni, è un’altra dimostrazione del non interesse al commercio spezzino. Commercio che ha reso bella e vivibile la nostra città" ricordano i gli esercenti, che nella lettera mettono nero su bianco anche una serie di richieste per rilanciare il centro storico della città.

"Chiediamo l’accesso a piazza Beverini, piazza del Mercato, ai parcheggi di viale Garibaldi per tutti gli autoveicoli, compresi Euro 4, in maniera da poter concedere l’ accesso al centro a tutti – dicono i commercianti –. Serve aumentare i parcheggi, e non togliere stalli già esistenti per concedere ai ristoranti o bar di occuparli con tavolini e sedie. È necessaria una nuova regolamentazione per l’ installazione dei dehors, almeno 1,5 metri dal confine con il negozio vicino, con un controllo delle strutture fatiscenti presenti in città; inoltre chiediamo la metratura dei dehors non superi la capienza del locale interno". Nel mirino anche la scarsa illuminazione, con la richiesta di potenziarla in corso Cavour e in via del Prione. "Non abbiamo nessuna intenzione di trasformare le nostre attività in attività food. Vogliamo continuare a lavorare con serietà, continuare a tenere alzate le nostre saracinesche, rendere belle con le nostre vetrine le vie della città, continuare a contribuire a rendere viva la città. La nostra – sottolineano i commercianti del centro – non è una presa di posizione politica, non vogliamo che la discussione verta su scelte politiche, vogliamo intraprendere un dialogo costruttivo, ma fare valere i nostri diritti di seri e preparati lavoratori".