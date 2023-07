I marciapiedi presto in gara Approvato il progetto definitivo

E’ pronto ad andare in gara il secondo lotto di marciapiedi destinato a dare maggiore sicurezza ai pedoni lungo la strada provinciale 24 in località Isola. Nei giorni scorsi gli uffici del Comune di Luni hanno approvato il progetto definitivo con il capitolato da mandare a gara: un intervento da 87mila euro necessario per consentire il transito dei pedoni, in particolare degli studenti che frequentano la scuola media Ceccardo Ceccardi Roccatagliata e la scuola elementare di Isola, al di fuori dalla carreggiata stradale nel tratto di via interessato dai lavori, e quindi è finalizzato a garantire la sicurezza degli stessi.

Sono quattro in tutto i lotti che costituiscono l’insieme dell’opera programmata, di cui uno già realizzato per un nuovo percorso pedonale che nel si svilupperà lungo la sponda destra del Torrente Parmignola a partire dalla scuola Media fino al Ponte di Isola, ossia lotti 3 e 2, e poi proseguendo verso valle fino al tratto in curva di via Dogana, in prossimità dell’incrocio con Via Rozzone, ossia il lotto 1a, già realizzato l’anno scorso, e l’1b arrivato alla fase definitiva. In questo caso l’intervento riguarda 67,51 metri di marciapiede, escluse la piazzola e l’area verde nel tratto terminale dello stesso (a maggio, inoltre era stato approvato anche il progetto definitivo per la realizzazione del lotto 3 del marciapiede).

Per il cantiere del lotto del quale è appena stato approvato il progetto definitivo c’è anche il via libera della Provincia con prescrizioni: nessuna modifica della viabilità e installazione di segnalatori di ostacolo con frequenza e posizione tali da garantire sicurezza della corsia destra a salire direzione Aurelia – Ortonovo, anche per l’assenza di illuminazione pubblica.

In foto, il sindaco Alessandro Silvestri