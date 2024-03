I divieti per il rinnovamento della rete idrica

Con ordinanza n.58 a firma del comandante della polizia locale Ilaria Benassi è stata istituita una temporanea disciplina della circolazione stradale per consentire i lavori di rinnovamento della rete idrica in alcune piazze e vie del centro. Si tratta di via Marinai d’Italia, via Garbusi, via XX Settembre, piazza Vittorio Veneto e piazza Jurgens dove in questi giorni, e fino a conclusione dell’intervento, è necessario fare attenzione alle prescrizioni delle segnaletica provvisoria per consentire alla ditta esecutrice Cosme Spa di effettuare l’intervento. Il dettaglio dell’intervento è così calendarizzato:

• Via Marinai d’Italia: dal 11 al 29 Marzo 2024: divieto di transito e sosta veicolare su ambo i lati della carreggiata compresi gli stalli di sosta da uscita ex Palestra Scuola XXI Luglio a Via Marinai d’Italia stessa (H-24), ripristino del transito veicolare nel periodo di chiusura del cantiere (Sabato e Domenica);

• Piazza Vittorio Veneto da intersezione con la Piazza stessa a Via Marinai d’Italia: dal 11 Marzo 2024 al 12 Aprile 2024 divieto di sosta lato civico 4 compresi gli stalli di sosta centrali retro ex Palestra Scuola XXI Luglio (H-24), istituzione del doppio senso di marcia veicolare in entrata ed uscita su Piazza V. Veneto regolato da impianto semaforico, ripristino del transito veicolare nel periodo di chiusura del cantiere (Sabato e Domenica);

• Via XX Settembre dal civico 24 al civico 42: divieto di sosta e restringimento di carreggiata, regolato da servizio di movieri;

• Via Garbusi da intersezione con Via XX Settembre a intersezione con Piazza V. Veneto compresa: divieto di sosta (H- 24), restringimento di carreggiata regolato da movieri su intersezione con P. zza V. Veneto, ripristino del transito veicolare su intersezione nel periodo di chiusura del cantiere (Sabato e Domenica);

• Via Garbusi: divieto di sosta su ambo i lati e restringimento della carreggiata nel tratto interessato alle operazioni di scavo con ripristino della sosta nel periodo di chiusura del cantiere (sabato e domenica) ;

• Piazza Vittorio Veneto dal civico 1 a intersezione con Via Garbusi: divieto di sosta su ambo i lati e restringimento di carreggiata nel tratto interessato alle operazioni di scavo con ripristino della sosta nel periodo di chiusura del cantiere, (Sabato e Domenica);

• Piazza Vittorio Veneto dal civico 21 a intersezione con Via Garbusi: divieto di sosta su ambo i lati e restringimento di carreggiata nel tratto interessato alle operazioni di scavo con ripristino della sosta nel periodo di chiusura del cantiere (Sabato e Domenica);

• Piazza Jurghens (Metropark): divieto di sosta (h-24) negli ultimi 6 stalli di sosta lato giardini;

• Sospensione della rimozione dei veicoli per la pulizia delle strade (sabato), per tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori; Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente. Si precisa che con l’avanzare dei lavori le vie interessate dall’intervento verranno progressivamente riaperte alla normale fruibilità.