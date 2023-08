I disservizi nell’area del Parco "Mancano i cestini per la raccolta E cinghiali banchettano fra i rifiuti"

L’area protetta del Parco di Montemarcello Magra Vara non è nuova a disagi di natura... ambientale. Potrebbe apparire una contraddizione ma soprattutto sulla collina di Montemarcello non sono affatto nuove le lamentele dei residenti-vacanzieri che, soprattutto nel periodo estivo, devono fare i conti con problematiche di mala gestione dell’ambiente. Dalla carenza idrica, anche se il guaio è legato alle vecchie condotte che in questi mesi devono supportare una richiesta ben superiore a tutto il resto della stagione, ai rifiuti non ritirati, all’erba alta sulle strade e lungo i sentieri. Un mix di problemi, che coinvolgono diversi enti deputati alla risoluzione, ma che di fatto sono rimasti senza risposta nonostante le ripetute richieste di aiuto e interessamento. Un turista di Reggio Emilia, ma ormai da diversi anni affezionato frequentatore della frazione di Zanego, ha presentato l’elenco dei disagi. In quella stessa zona nelle scorse settimane i volontari hanno ripulito il sentiero per consentirne la fruizione ai camminatori.

"La raccolta dei rifiuti – ha spiegato il professionista emiliano – avviene con il servizio del porta a porta curato dal gestore Acam Iren. Ma spesso i sacchetti vengono lasciati a terra con i cinghiali che vanno a frugare dentro. L’altra mattina inoltre un ciclista ha rischiato di scontrarsi con un grosso esemplare. Non ci sono contenitori dove conferirli e così si assiste al deposito a terra del sacchetto in bella vista e alla portata degli animali. Gli stessi turisti che raccolgono la loro spazzatura in sacchetti poi non sanno dove depositarli. e siccome è indifferenziato, l’addetto dell’Acam finisce per lascarlo per terra con le conseguenze che poi sono sotto gli occhi di tutti".

Naturalmente lo sfogo è stato successivo al tentativo di risolvere direttamente alla fonte il problema. "Certamente – continua – ho tentato di avvisare del disservizio sia il Comune di Ameglia che il gestore della raccolta ma non ci sono riuscito. Paghiamo la tassa sui rifiuti per la seconda casa e ci spetta un servizio adeguato". Tra le tante problematiche sollevate emerge anche quella delle piante, rami e sterpaglie che invadono la strada Provinciale che collega Montemarcello costringendo i pedoni e i ciclisti a pericolosi slalom per evitarle.