I dipinti di palazzo Tusini-Doni In mostra al museo diocesano i gioielli dell’antica famiglia

L’eredità del professor Emilio Doni al servizio della città. Non solo il suo patrimonio economico, grazie alla neonata Fondazione InCaSa, sarà impegnata in favore delle persone meno abbienti e spesa per apportare migliorie alla parrocchia di Sant’Andrea, ma la sua collezione sarà presto esposta e fruibile al pubblico. Di fatti lo stesso Doni ha consentito, grazie alle sue ultime volontà, di rendere pubbliche alcune preziose opere d’arte contenute nella sua dimora di famiglia, il palazzo Tusini – Doni di via Mazzini.

E proprio questo sabato, al museo Diocesano di piazza Firmafede sarà inaugurata un’esposizione che prenderà il titolo di "I dipinti di palazzo Tusini. Memorie di una famiglia sarzanese" con chiaro riferimento alla collezione privata di dipinti appartenenti agli avi materni di Emilio Doni. Una decina i quadri che a partire dal 1° luglio saranno esposti per i prossimi mesi al museo Diocesano. Sabato, alle 18, sarà l’intervento del monsignor Piero Barbieri, presidente della fondazione "InCaSa" a inauugurare ufficialmente l’esposizione. A seguire due relazioni, una storica di Egidio Banti, presidente del centro culturale "Niccolò V", ed una artistica a cura di Barbara Sisti, direttrice del Museo.

"L’occasione sarà propizia per delineare i temi del collezionismo artistico e della committenza privata nella Sarzana dell’Ottocento – ha spiegato Paolo Bufano dell’associazione Firmafede – periodo di grandi cambiamenti sociali e di notevoli arricchimenti da parte delle famiglie borghesi, ma anche di preoccupata attesa per l’ascesa della vicina Spezia, dopo il sorgere in quella città dell’arsenale militare". Particolarmente significativa in questo senso è la figura di Luigi Tusini, bisnonno di Emilio Doni, figura sinora poco conosciuta e poco studiata. I documenti reperiti nell’archivio della famiglia lo indicano invece come un vero e proprio "regista" della comunità civile di Sarzana, della quale fu anche sindaco nel 1890. In precedenza, era stato a lungo stretto collaboratore e amministratore diocesano, sia con i vicari capitolari del periodo di sede vacante, sia poi con i vescovi Giuseppe Rosati e Giacinto Rossi. "Grazie alla neocostituita fondazione InCaSa per avere scelto il Museo Diocesano come sede per l’esporre gli inediti dipinti che fanno parte del patrimonio di Emilio Doni che in vita fu amico e sostenitore del museo – ha concluso Paolo Bufano –. Colgo l’occasione per ringraziarlo ancora una volta per aver scelto di devolvere il suo patrimonio per la formazione cristiana dei giovani e per opere di bene".

Elena Sacchelli