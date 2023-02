I consigli degli esperti per evitare le trappole e le insidie della rete

Un incontro con i ragazzi

Sarzana (La Spezia) 7 febbraio 2023 - L’iniziativa dal titolo “Una vita da social” promossa dalla Polizia di Stato e dal Ministero della Pubblica Istruzione arriverà a Sarzana venerdì prossimo 17 febbraio rivolta all’attenzione dei ragazzi delle scuole del territorio e delle associazioni oltre che aperta alla cittadinanza e a chi volesse conoscere il lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e aiuto svolto dagli agenti della polizia postale. La campagna educativa itnierante si muoverà a bordo di un “Truck”, il camper mobile che stazionerà dalle 9.30 alle 17.30 nel centro cittadino. La giornata verrà suddivisa in vari momenti per consentire di seguire la lezione con gli esperti si svolgerà dalle 9 alle 13 e avrà la durata di almeno 20 minuti. Nel pomeriggio dalle 14 gli agenti della Postale saranno a disposizione delle associazioni e della cittadinanza. L’iniziativa ha scelto la piazza di Sarzana come unico centro della Provincia e avrà il sostegno da parte del locale commissariato della Polizia di Stato.