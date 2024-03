I commercianti rilanciano la città. Sarzana Vitae promuove Oysteria. Evento con ostriche e champagne

Ostriche spezzine accompagnate da champagne di qualità, il ritorno di Sarzana Doc, Sarzana Food experience e più notti bianche. Si chiamerà Oysteria il prossimo evento che si svolgerà nei pressi di piazza Matteotti dal 22 al 24 marzo - ma che potrebbe estendersi a tutto il centro storico - organizzato dal consorzio Sarzana Vitae, presieduto da Alessandro Ferrarini e nato lo scorso novembre per la volontà degli stessi commercianti sarzanesi di contribuire attivamente al rilancio della città. degli eventi Alessandro Ferrarini. "Valorizzare un’eccellenza del nostro territorio, come lo sono le ostriche del golfo, potendo assaggiare diversi tipi di champagne pregiati tra cui quelli prodotti da Ruinart – ha spiegato il presidente di Sarzana Vitae -. Sappiamo che il preavviso è poco, ma siamo convinti che questa iniziativa potrebbe attrarre un tipo di pubblico di cui Sarzana ha bisogno, per questo se bar e ristoranti volessero aderire saremo felici di allargare l’evento a tutta la città". Tra i partecipanti è emerso un leggero scetticismo per le tempistiche strette e per la paura di ripetere alcuni errori del passato, ma a prevalere ieri pomeriggio, nella riunione degli associati a Sarzana Vitae aperta alla cittadinanza che ha riempito la sala della Repubblica, sono stati l’entusiasmo e la voglia di collaborare per raggiungere un obiettivo comune.

"Proponiamo un’idea di sviluppo diversa – ha aggiunto Tommaso Ausilio-. Il nome Oysteria, vuole richiamare un’osteria informale, ma in realtà chi verrà potrà sedersi e degustare qualcosa di molto prelibato. L’approccio sarà di tipo esperienziale, con tanto di speech, e non mancheranno i sommelier".

A prendere la parola anche Raffaella Cerreta del consiglio del consorzio, che ha chiarito: "Volevamo fare una cosa più ampia, ma ci siamo dovuti ridimensionare, i fondi siamo riusciti a reperirli in questi giorni. Siamo in corsa e stiamo lavorando tanto sulla pagina social del Consorzio che conta 2500 follower, ma che ha una visibilità molto ampia. Investiremo in sponsorizzate e faremo il possibile per la riuscita di questo e dei prossimi eventi. Turismo, commercio, ristorazione, tutti abbiamo l’interessa che a Sarzana venga sempre più gente. Non possiamo permetterci di fare un’altra stagione mediocre".

Tra i prossimi eventi promossi dal consorzio anche la riproposizione di Sarzana Doc, evento enologico che coinvolge i produttori locali che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno, e su proposta dell’assessore al commercio Luca Ponzanelli ben tre notti bianche. La prima si svolgerà in 21 giugno per sancire l’inizio dell’estate, la seconda il 21 luglio e la terza il 21 settembre per chiudere la stagione.

"Sto lavorando al Sarzana food experience – ha concluso l’assessore al commercio -. Un evento gastronomico che coinvolgerà produttori locali e non e che idealmente potrebbe svolgersi il weekend successivo al Festival della Mente. Sarà una cosa grossa, che non vuole essere una semplice fiera, ma un evento esperienziale, con un taglio informativo e didattico".