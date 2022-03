I comitati contro ill biodigestore si ritrovano dopo la vittoria al Tar

Santo Stefno Magra (La Spezia) 18 Marzo 2022 - Sarà un sabato pomeriggio di dibattito e analisi delle prospettive dopo il verdetto del Tar che ha stoppato il progetto di realizzazione dell’impianto biodigestore dei rifiuti a Saliceti. Alle 17 alla sala ex calibratura della Ceramica Vaccari di Ponzano si terrà l’assemblea organizzata dal Comitato Vivere Bene La Macchia alla quale parteciperanno i sindaci Paola Sisti e Massimo Bertoni dei Comuni di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure, i rappresentanti dei vari comitati ambientali da sempre schierati per il “no” alla progettazione, l’avvocato Piera Sommovigo e il giurista ambientale Marco Grondacci che hanno seguito il ricorso al Tar della Liguria presentato per fermare il progetto di realizzazione dell’impianto biodigestore dei rifiuti previsto da Re.Cos e Regione Liguria nella zona di Saliceti con l’obiettvo di chiudere il ciclo dei rifiuti. E’ già stato annunciato il ricorso al Consiglio di Stato per ribaltare la sentenza del Tar.